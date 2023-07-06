Появилось видео жесткого задержания прихожанина УПЦ в Киево-Печерской лавре

СПЖ показало видео жесткого задержания полицией прихожанина УПЦ в Киево-Печерской лавре

Прихожанина Украинской православной церкви (УПЦ) жестко задержали на территории Киево-Печерской лавры во время опечатывания корпусов обители комиссией Минкульта Украины. Видео произошедшего опубликовал Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram.

На записи видно, как несколько сотрудников полиции тащат за ноги по земле верующего с крестом в руке. Другие прихожане пытались остановить задержание мужчины. «Отпустите человека», — обратилась одна из женщин к полицейским.

Однако силовики проигнорировали просьбы прихожан и затолкали мужчину в машину, которая затем уехала.

Ранее в обитель прибыла комиссия Минкульта Украины, чтобы опечатать корпуса монастыря. В УПЦ заявили, что были опечатаны двери 69-го корпуса Киево-Печерской лавры. 6 июля представители украинской власти захватили здания УПЦ на территории обители.

