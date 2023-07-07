Стало известно о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России

Источник ТАСС: программу стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России закроют

Программа стелс-корветов проекта 20386 для Военно-морского флота (ВМФ) России будет закрыта. Об этом ТАСС стало известно от источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Дальнейшая закладка корветов проекта 20386 в существующем ныне облике не планируется. Программа их строительства будет закрыта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на ближайшие годы головной корабль «Дерзкий» останется единственным корветом проекта 20386 и будет введен в состав ВМФ России в иной версии. «Этот корабль будет достроен по перепроектированному проекту и войдет в боевой состав ВМФ России в принципиально новом и более сбалансированном облике», — добавил источник.

Вести серийное строительство корветов проекта 20386 не позволяют высокие коэффициенты новизны проекта и его расчетная стоимость, объяснил он.

В мае сообщалось, что первый в России полноценный стелс-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании.