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12:02, 7 июля 2023Мир

Стало известно о возможной встрече Путина и Эрдогана

A Haber: Путин и Эрдоган могут встретиться после переговоров турецкого лидера с Зеленским
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским может встретиться с коллегой из России Владимиром Путиным, сообщает турецкий канал A Haber.

Встреча Эрдогана с Зеленским пройдет сегодня в Стамбуле.

По словам Зеленского, с турецким коллегой он намерен обсудить зерновую сделку, обмен пленными, а также поддержку присоединения Украины к НАТО. По данным газеты Hürriyet, на встрече Эрдоган намерен предложить Зеленскому посредничество в урегулировании конфликта на Украине.

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    Елизавета Наумова
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