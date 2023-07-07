Стало известно о возможной встрече Путина и Эрдогана

A Haber: Путин и Эрдоган могут встретиться после переговоров турецкого лидера с Зеленским

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским может встретиться с коллегой из России Владимиром Путиным, сообщает турецкий канал A Haber.

Встреча Эрдогана с Зеленским пройдет сегодня в Стамбуле.

По словам Зеленского, с турецким коллегой он намерен обсудить зерновую сделку, обмен пленными, а также поддержку присоединения Украины к НАТО. По данным газеты Hürriyet, на встрече Эрдоган намерен предложить Зеленскому посредничество в урегулировании конфликта на Украине.