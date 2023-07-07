Зеленский назвал цели встречи с Эрдоганом

Зеленский заявил, что обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил цели встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам главы государства, с турецким коллегой он намерен обсудить зерновую сделку, обмен пленными, а также поддержку присоединения Украины к НАТО. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Зеленского.

Ранее турецкие СМИ сообщили о планах Зеленского посетить Турцию и встретиться с Эрдоганом незадолго до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

«У нас есть несколько вопросов. Зерновая инициатива - очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Обмен пленными. Много вещей, о которых мы будем говорить, и верю, что будем иметь договоренности с президентом Турции», — заявил президент Украины.