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18:28, 7 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный тиктокер рассказал о многомиллионных заработках

Тиктокер Аслан Шукаша заявил, что зарабатывает больше одного миллиона рублей в месяц

Кадр: «ПУШКА» / YouTube

Популярный TikTok-блогер и Twich-стример из Казахтана Аслан Шукаша заявил, что зарабатывает больше одного миллиона рублей в месяц. Об этом он рассказал в интервью Максиму Титову для YouTube-проекта «Пушка».

Блогер отметил, что несколько месяцев назад он зарабатывал один миллион тенге в месяц (примерно 205 тысяч рублей). «Когда я понял, что заработал миллион тенге, я позвонил маме, сказал, что это для меня огромные деньги. Я никогда не думал, что столько буду получать», — признался тиктокер.

Блогер добавил, что впоследствии его доход вырос. Сейчас он зарабатывает около миллиона рублей в месяц. «Это намного больше, чем я мог даже подумать», — высказался Шукаша.

Ранее популярная стримерша Генсуха (настоящее имя — Наталья Бердникова) рассказала о самом крупном денежном переводе от зрителей. Однажды примерно за три дня перевели ей один миллион рублей.

Шукаша ведет стримы на платформе Twich, снимает юмористические ролики в TikTok, а также ведет канал в Telegram.

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    Мария Большакова
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