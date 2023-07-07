Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 7 июля 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за 6 июля
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram сводку об атаках на регион за 6 июля.

По его данным, в Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии было выпущено восемь снарядов. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, над районом системой противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить несколько воздушных целей.

«В результате в поселке Разумное выбиты окна в одном многоквартирном доме, различные повреждения зафиксированы в восьми частных домовладениях — посечены кровли, забор, гараж. Повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи», — написал глава приграничного российского региона.

Гладков отметил, что в Валуйском городском округе из артиллерии обстреляли село Новопетровка. Там было зафиксировано два прилета. После атаки не удалось спасти одного мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму россиянина

    Apple поднимет цены на флагманские смартфоны

    ВСУ из миномета и гранатомета обстреляли Шебекинский округ

    Игрок молодежной сборной России рассказал об отношении к нему в латвийском клубе

    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область

    Массовая потасовка с участием более 20 мужчин в Подмосковье попала на видео

    Стало известно о состоянии заразившихся менингитом в Екатеринбурге

    Мужчина прилюдно ублажал себя в воде на пляже в центре Сочи и попал на видео

    Синоптик рассказал о рекордно теплой ночи в Москве

    «Ливерпуль» захотел купить Мбаппе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости