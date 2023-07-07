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03:39, 7 июля 2023Культура

Warner Bros. ответила на критику из-за карты в фильме «Барби»

Warner Bros. назвала лишенной политики возмутившую Вьетнам карту моря в фильме «Барби»
Райан Гослинг и Марго Робби

Райан Гослинг и Марго Робби. Фото: Mike Blake / Reuters

Киностудия Warner Brothers прокомментировала изображение географической карты Южно-Китайского моря в фильме «Барби», которое повлекло за собой международный скандал. Заявление компании приводит журнал Variety.

В компании ответили на критику из-за карты в фильме «Барби» и назвали ее лишенной политического смысла.

«Карта в Барбиленде — это детский рисунок мелками. Рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление», — подчеркнули в Warner Bros.

Ранее стало известно, что «Барби» не покажут во Вьетнаме из-за карты с морскими претензиями КНР. На изображении присутствует «линия коровьего языка», или девятипунктирная линия — обозначения, являющиеся требованиями Китая в Южно-Китайском море, включающими территории Вьетнама.

Идея проекта возникла в 2014 году, когда компания Mattel стала сотрудничать с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».

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    Марина Совина
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