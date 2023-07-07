В Набережных Челнах откроют новый пляж

В Набережных Челнах 15 июля откроют пляж «Урман»

В городе Набережные Челны идет подготовка к открытию нового пляжа. Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на пресс-службу МЧС Татарстана.

Пляж «Урман» площадью четыре тысячи квадратных метров откроют 15 июля в парке Прибрежный в районе яхт-клуба «Навигатор». Специалисты уже завезли лаишевский песок. В настоящее время на пляже создают необходимые для комфортного отдыха условия.

Отмечается, что в 2024 году обустройство пляжной инфраструктуры продолжится.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в течение трех лет планируют создать курортный комплекс «Абрикосовая долина». Комплекс хотят расположить на территории бывшего консервного завода «Джи».

