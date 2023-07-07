Крупная акула распугала купальщиков на пляже и попала на видео

WOFL: в США крупная акула появилась на пляже у берегов Флориды и распугала отдыхающих

В США акула появилась у берега среди купальщиков, распугала их и попала на видео. Об этом сообщает WOFL.

Инцидент произошел 3 июля на пляже Navarre Beach в штате Флорида. Снять появление хищной рыбы среди плавающих людей удалось Кристи Маккалли Кокс, которая позже выложила ролик в социальной сети.

На записи видно, как среди отдыхающих появляется плавник крупной акулы. Заметившие хищницу с берега начали кричать купающимся, чтобы те скорее выбирались из воды. «Вылезайте из воды! Господи, народ! Быстрее, быстрее!» — слышны голоса за кадром. Некоторые купальщики сразу же бросились на берег, но через несколько мгновений акула скрылась под водой и больше не появлялась.

Идентифицировать появившуюся у пляжа акулу не удалось. В Департаменте природных ресурсов Флориды заявили, что акулы часто подходят к берегам штата, однако не рассматривают людей в качестве потенциальной добычи. Нападения, по словам экспертов, случаются только в тех случаях, когда хищная рыба принимает человека за другую рыбу или животное.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк акула набросилась на 15-летнего серфера и вцепилась ему в ногу. Мальчику удалось самостоятельно добраться до берега.