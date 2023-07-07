Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

Биржевая цена на бензин марки АИ-92 выросла до рекордных 58,91 тысячи рублей за тонну

Стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 7 июля, выросла на 0,16 процента, до рекордных 58,91 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Цена обновляет исторический максимум второй день подряд. Бензин АИ-95 подорожал на 0,6 процента, до 66 тысяч рублей за тонну, однако это все еще ниже рекордных 67,38 тысячи рублей, по которым марка торговалась 15 июня.

Летний дизель вырос в цене на 0,38 процента, до 51,94 тысячи рублей за тонну, а топочный мазут — на 1,43 процента, до 18,25 тысячи рублей. При этом на 1,19 процента, до 22,05 тысячи рублей за тонну, подешевел сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала увеличить продажи нефтепродуктов на бирже. Подготовленный документ предполагает увеличение на процентный пункт, то есть до 13 процентов для бензина и до 9,5 процента для дизельного топлива. Таким образом ведомство хочет добиться увеличения предложения на бирже.

Нынешние цены наблюдаются на фоне решения снизить выплаты по демпферному механизму в два раза, что позволит сэкономить 30-50 миллиардов рублей в месяц бюджетных трат. Этот механизм предусматривал компенсацию нефтяным компаниям за продажу топлива в России дешевле, чем на экспорт.