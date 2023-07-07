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08:53, 7 июля 2023Бывший СССР

На Украине объявили о «хороших новостях» по поставкам боеприпасов

Резников анонсировал «хорошие новости» по поставкам боеприпасов после беседы с Остином

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте объявил о «хороших новостях» по поставкам боеприпасов после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Резников рассказал, что в ходе беседы они, в частности, поговорили о дальнейших шагах по контрнаступлению украинских войск и обсудили ситуацию на передовой. «Также мы рассказали о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов», — сообщил он. Как отметил министр, их разговор с Остином был продуктивным.

Ранее Остин и Резников обсудили дальнейшую помощь Киеву. Глава Пентагона уведомил украинского коллегу о перспективных планах поддержки Украины со стороны Вашингтона в сфере безопасности.

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    Марина Совина
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