Глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили планы поддержки Киева

Министры обороны Минобороны США и Украины Остин и Резников обсудили планы поддержки Киева

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым дальнейшую помощь Киеву. Об сообщила пресс-служба Пентагона.

В американском ведомстве рассказали, что Остин доложил украинскому коллеге о перспективных планах поддержки Украины со стороны США в сфере безопасности. Также министры договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее Пентагон заявил, что вопрос о поставках Киеву кассетных боеприпасов пока находится на рассмотрении. По его словам, Украина получит новые образцы, а не старые, если будет принято решение об их отправке. Как объяснил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в арсеналах Соединенных Штатов имеются различные вариации снарядов такого рода.