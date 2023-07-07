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04:44, 7 июля 2023Мир

Глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили планы поддержки Киева

Министры обороны Минобороны США и Украины Остин и Резников обсудили планы поддержки Киева
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым дальнейшую помощь Киеву. Об сообщила пресс-служба Пентагона.

В американском ведомстве рассказали, что Остин доложил украинскому коллеге о перспективных планах поддержки Украины со стороны США в сфере безопасности. Также министры договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее Пентагон заявил, что вопрос о поставках Киеву кассетных боеприпасов пока находится на рассмотрении. По его словам, Украина получит новые образцы, а не старые, если будет принято решение об их отправке. Как объяснил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в арсеналах Соединенных Штатов имеются различные вариации снарядов такого рода.

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    Марина Совина
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