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20:24, 7 июля 2023Силовые структуры

Российский полицейский предстанет перед судом за переданный заключенной телефон

В Ставропольском крае российский полицейский пронес в камеру заключенной мобильный телефон

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский полицейский предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

По данным следствия, речь идет о сотруднике Буденновского отдела полиции, который в ноябре 2022 года пронес через контрольно-пропускной пункт изолятора мобильный телефон и предоставил заключенной возможность пользоваться средствами связи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 июня сообщалось, что в Саратове задержали четырех полицейских за избиение подозреваемого по делу о наркотиках.

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    Владимир Седов
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