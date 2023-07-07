Российский полицейский предстанет перед судом за переданный заключенной телефон

В Ставропольском крае российский полицейский пронес в камеру заключенной мобильный телефон

Российский полицейский предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

По данным следствия, речь идет о сотруднике Буденновского отдела полиции, который в ноябре 2022 года пронес через контрольно-пропускной пункт изолятора мобильный телефон и предоставил заключенной возможность пользоваться средствами связи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 июня сообщалось, что в Саратове задержали четырех полицейских за избиение подозреваемого по делу о наркотиках.