Названа главная ошибка перевернувшихся во время сплава в Бурятии туристов

Эксперт Лебедев считает, что туристы в Бурятии не должны были сплавляться в паводок

Президент Федерации спортивного туризма Иркутской области Андрей Лебедев назвал главную ошибку туристов, перевернувшихся на катамаранах во время сплава в Бурятии. По словам эксперта, с которым пообщались журналисты KP.RU, участники группы не должны были сплавляться в паводок.

«В паводок нельзя сплавляться, особенно в этом каньоне. Это уже не первый случай и, скорее всего, не последний, когда в узком каньоне после водопада раскидывает всю группу. Такое уже было, и не один раз», — отметил Лебедев.

Он добавил, что в ЧП виноваты все члены группы и в особенности ее руководитель, который принял решение идти в паводок на выход с реки. Эксперт считает, что туристам надо было переждать несколько дней на стоянке у водопада, где сейчас как раз разместилась другая группа.

«Они не должны были туда идти, они точно знали, что этого делать нельзя. Возможно, торопились: все такие несчастные случаи происходят из-за того, что люди говорят: "А вот у нас времени нет, давайте попробуем. Мы торопимся"», — пояснил Лебедев.

В четверг, 6 июля, четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежной в Бурятии. На место происшествия отправились несколько специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Позже стало известно, что всех туристов нашли.

