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10:11, 7 июля 2023Мир

В Китае борцы с коррупцией ополчились друг на друга

FT: 20 чиновников антикоррупционных подразделений Китая попали под следствие в 2023 году

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

20 чиновников антикоррупционных подразделений Китая попали под следствие в 2023 году — это наибольший показатель с 2014 года. О том, что китайские борцы с коррупцией ополчились друг на друга сообщает Financial Times (FT).

Под следствие попали чиновники Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (ЦКПД) и Национальной наблюдательной комиссии — влиятельных китайский антикоррупционных подразделений.

«Несмотря на то, что нет никаких сомнений в том, что произошел всплеск дел, направленных против самих следователей, не было никаких доказательств того, что какая-то конкретная политическая группа стала мишенью», — отметил эксперт по китайской коррупции в Университете штата Джорджия Эндрю Ведеман.

Ведеман добавил, что такой внутренний контроль, скорее всего, отражает «хронический, нескончаемый» характер коррупции в Китае, несмотря на то, что борьба со взяточничеством является одной из отличительных черт политики председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее китайские власти активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе.

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    Семен Александров
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