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22:03, 7 июля 2023Спорт

Медведев поделился мнением об антидопинговой системе в спорте

Теннисист Медведев заявил, что спортсменам бывает нелегко с антидопинговым контролем

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об антидопинговой системе в спорте. Его слова с пресс-конференции на Уимблдоне-2023 приводит «Чемпионат».

«В принципе, антидопинг в спорте — хорошая штука. Она нужна, потому что никогда не знаешь, кто обманывает, а кто нет», — заявил он. Теннисист добавил, что при этом спортсменам бывает нелегко с антидопинговым контролем.

Медведев рассказал, что в первый год в системе АДАМС (система антидопингового администрирования и управления — прим. «Ленты.ру») по неосторожности пропустил два теста, поэтому после пришлось следить, чтобы не пропустить еще один, за которым последовало бы наказание. «С тех пор ни разу не пропускал», — подчеркнул он.

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация не стали полностью отстранять россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой. Они продолжают принимать участие в турнирах в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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