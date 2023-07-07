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16:42, 7 июля 2023Бывший СССР

Украина и Словакия договорились вместе производить гаубицы Zuzana 2

Зеленский заявил, что Украина и Словакия будут совместно производить гаубицы Zuzana 2

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Украина и Словакия будут совместно производить гаубицы Zuzana 2 калибром 155 миллиметров, соответствующий контракт подписан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2. Конечно, мы работаем ради других совместных производств пушек и снарядов. Это очень важно», — объявил он в ходе пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

Зеленский прибыл в Словакию ранее 7 июля впервые после начала специальной военной операции. Ранее он встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге, чешский лидер пообещал Киеву военную поддержку, в том числе вертолеты.

В январе сообщалось, что Словакия поставила Украине последнюю гаубицу Zuzana 2 в рамках контракта. Всего в рамках договора было поставлено восемь машин этого типа.

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    Алина Гончарова
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    Украина и Словакия договорились вместе производить гаубицы Zuzana 2

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