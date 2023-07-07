Волонтеры спасли застрявших на мелководье дельфинов

Daily Star: в Великобритании волонтеры спасли двух застрявших на мелководье дельфинов

На пляже Монифет в Великобритании волонтеры и сотрудники благотворительной организации спасли двух застрявших на мелководье дельфинов. Об этом сообщает Daily Star.

Дельфинов заметили на пляже утром в среду, 5 июля. Чтобы помочь животным, на место происшествия приехали волонтеры и команда Королевского национального института спасательных шлюпок. Спасательная операция длилась 90 минут. Двух дельфинов успешно переместили в глубокую воду, после чего они смогли уплыть.

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