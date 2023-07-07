Трамп пообещал остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах

Трамп заявил, что сможет добиться разрешения конфликта на Украине после победы на выборах

Экс-президент Дональд Трамп пообещал остановить украинский конфликт еще до вступления в должность американского лидера. Во время митинга в штате Айова политик заявил, что добьется разрешения ситуации «до того, как я прибуду в Овальный офис, сразу после победы на выборах», пишет РИА Новости.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что не занимает ничьей стороны в данной ситуации. Политик убежден, что счет пострадавших в данном конфликте уже идет на миллионы.

«Я хочу, чтобы люди перестали погибать», — резюмировал Трамп.

Ранее бывший президент США прокомментировал оговорку действующего американского лидера Джо Байдена, перепутавшего Украину с Ираком. По мнению Трампа, своими высказываниями политик подводит мир на грань третьей мировой войны, поскольку он не понимает, что делает. Экс-президент выразил мнение, что Байден «вопиюще некомпетентен».

Также Трамп допустил, что по условиям мира Украина может «сохранить многое из того, что заслужила». По его мнению, Россия согласится на такие итоги, но для диалога двух стран требуется «правильный посредник или переговорщик», которого сейчас нет.