Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 7 июля 2023Мир

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах

Трамп заявил, что сможет добиться разрешения конфликта на Украине после победы на выборах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-президент Дональд Трамп пообещал остановить украинский конфликт еще до вступления в должность американского лидера. Во время митинга в штате Айова политик заявил, что добьется разрешения ситуации «до того, как я прибуду в Овальный офис, сразу после победы на выборах», пишет РИА Новости.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что не занимает ничьей стороны в данной ситуации. Политик убежден, что счет пострадавших в данном конфликте уже идет на миллионы.

«Я хочу, чтобы люди перестали погибать», — резюмировал Трамп.

Ранее бывший президент США прокомментировал оговорку действующего американского лидера Джо Байдена, перепутавшего Украину с Ираком. По мнению Трампа, своими высказываниями политик подводит мир на грань третьей мировой войны, поскольку он не понимает, что делает. Экс-президент выразил мнение, что Байден «вопиюще некомпетентен».

Также Трамп допустил, что по условиям мира Украина может «сохранить многое из того, что заслужила». По его мнению, Россия согласится на такие итоги, но для диалога двух стран требуется «правильный посредник или переговорщик», которого сейчас нет.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше сообщили о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией

    Глушаков перешел в пляжный футбол

    Косачев заявил о готовности США убивать мирное население

    Трамп пообещал остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах

    Момент удара молнии в дерево рядом с людьми в Коломне попал на видео

    Байден назвал цель поставки Киеву кассетных боеприпасов

    В Коломне женщина пострадала от удара молнии

    В Пентагоне рассказали о разочаровании США из-за контрнаступления ВСУ

    В США пообещали не отказываться от принципов не воевать с Россией

    Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости