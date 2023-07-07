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12:41, 7 июля 2023Мир

В Кремле пообещали следить за итогами переговоров Зеленского и Эрдогана

Песков: Кремль внимательно следит за переговорами Зеленского и Эрдогана

Фото: Ukrainian presidential office / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле внимательно понаблюдают за сегодняшней встречей президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Reuters.

«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров, мы сохраняем наши конструктивные, партнерские отношения с Анкарой. Дорожим ими и чувствуем взаимность», — подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что контакты президента России Владимира Путина и Эрдогана возможны в перспективе, но не уточнил, что имеет в виду. Ранее о возможной встрече Путина с Эрдоганом сообщил турецкий канал A Haber, также не уточняя, когда именно политики могут провести переговоры.

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    Виктория Кондратьева
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