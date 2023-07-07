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12:45, 7 июля 2023Мир

В Кремле допустили скорую встречу Путина с Эрдоганом

Песков не исключил контактов Путина и Эрдогана в обозримой перспективе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным после переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, контакты Путина и Эрдоганы возможны «в перспективе». Он пообещал, что как только станет известна дата переговоров, он сообщит о ней.

Ранее о возможной встрече Путина с Эрдоганом сообщил турецкий канал A Haber. Отмечается, что это может произойти после сегодняшних переговоров турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Зеленского, на сегодняшних переговорах будет обсуждаться зерновая сделка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле внимательно понаблюдают за этой встречей.

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    Александр Слабиев
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