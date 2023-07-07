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13:13, 7 июля 2023Мир

Власти ЕС договорились увеличить производство боеприпасов и ракет

Euractiv: институты ЕС договорились создать фонд для увеличения производства боеприпасов

Фото: Impactpressgroup.Org / ZumaPress / Globallookpress.com

Власти стран Европейского союза (ЕС) договорились увеличить производство боеприпасов и ракет в сообществе. Об этом сообщает Euractiv.

По информации портала, институты ЕС согласовали создание фонда для наращивания производства боеприпасов. При этом переговоры о некоторых нормативных исключениях отложили на более поздний этап.

На данный момент в Совете ЕС председательствует Испания. Министр обороны страны Маргарита Роблес отметила, что решение объединения по боеприпасам еще раз доказывает его непоколебимую приверженность поддержке Украины.

Ранее стало известно, что европейские власти предложили «временную чрезвычайную меру», согласно которой производители взрывчатых веществ должны будут отдавать приоритет заказам на производство боеприпасов, которые затем отправятся на Украину. При этом у ряда государств-членов объединения эта инициатива вызывает беспокойство.

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    Виктория Кондратьева
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