Российской экономике пообещали усиление давления из-за санкций

ЕК: последствия санкций для российской экономики будут только усиливаться

Санкционное давление европейских стран в отношении России со временем будет только усиливаться и окажет влияние на ключевые сектора экономики. Введенные санкции значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал России, указывает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Еврокомиссии (ЕК).

Уже сейчас суммарный ущерб оценивается в десятки миллиардов евро, однако в дальнейшем он может стать еще больше. Под ударом уже оказались финансовый рынок, иностранные инвестиции и другие сегменты, в дальнейшем негативный эффект распространится с большей силой на перерабатывающие и высокотехнологичные сектора.

К настоящему времени санкции сократили импорт из России на 91 миллиард евро (99,1 миллиарда долларов) и затронули экспорт государств Евросоюза (ЕС) на 48 миллиардов евро (более 52 миллиардов долларов). Под ударом оказались в том числе высокотехнологические сектора, там ежегодный спад составил 13 процентов. При этом перерабатывающие отрасли сократились в еще большей степени. Таким образом, европейские ограничения в большей степени затронули российскую экономику, нежели ЕС, отмечается в докладе.

Однако нельзя сказать, что санкции не затруднили работоспособность некоторых отраслей экономики ЕС. Так, из-за антироссийских ограничений нарушилась логистика в поставках редких газов (неона и ксенона), которые используются для производства чипов.

Ранее в Центробанке (ЦБ) России назвали санкционный кризис 2022 года самым сложным за последние девять лет (с 2014 года). На фоне беспрецедентного количества ограничений российская экономика испытала системный структурный шок. Для поддержания финансовой стабильности регулятору пришлось вводить отдельные элементы валютного контроля. На этом фоне ЦБ допустил, что банки в дальнейшем могут столкнуться с периодическим дефицитом ликвидности из-за массового оттока средств с валютных депозитов.