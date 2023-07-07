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08:35, 7 июля 2023Россия

В Совфеде ответили на слова Ниинисте об ухода финских компаний с рынка России

Сенатор Пушков: Финляндии не следовало давить на компании ради ухода с рынка России
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Член Совфеда России Алексей Пушков ответил на слова президента Финляндии Саули Ниинисте об уходе финских компаний с рынка России. Свой комментарий он опубликовал в Telegram.

Сенатор отметил, что финскому правительству не стоило оказывать давление на компании для того, чтобы они покинули российский рынок. По его словам, доля этих компаний все равно меньше, чем доля западных компаний, которые остались в России.

Пушков подчеркнул, что в прошлом у Финляндии была взвешенная политика в отношении России, и сама страна от этого «только выигрывала». Однако сейчас отношения между странами построены на негодовании, эмоциях и полной враждебности к России. «Встроившись в ряды малоразличимых стран, делающих ставку на "большой разрыв" с Россией, Финляндия ничего не приобрела, и очень многое потеряла», — заключил он.

Ранее Саули Ниинисте прокомментировал уход финских компаний из России, отметив, что это не дало никаких результатов. Финский лидер также выразил мнение, что Запад ошибся в своих прогнозах еще в 2014 году, когда счел, что санкции разрушат российскую экономику.

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    Марина Совина
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