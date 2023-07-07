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17:17, 7 июля 2023Забота о себе

Россиянам перечислили первые признаки инфаркта

Кардиолог Вячеслав Колиев: об инфаркте могут говорить давящие и сжимающие боли за грудиной

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

О приближающемся инфаркте могут говорить боли за грудиной определенного характера, рассказал врач-кардиолог Вячеслав Колиев. Первые признаки сердечного приступа он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

Эта боль, уточнил Колиев, обычно давящая, сжимающая или жгущая. «Она купируется или проходит после прекращения нагрузки либо после использования нитроглицерина», — заявил он. Также врач отметил, что бывают и нетипичные предвестники инфаркта — к примеру, появление сильной одышки при минимальной нагрузке.

Необычным признаком сердечного приступа кардиолог назвал снижение переносимости физических нагрузок при отсутствии весомых причин. Для профилактики инфаркта, который может наступить бессимптомно, Колиев рекомендовал делать регулярные исследования функций сердца и сосудов.

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Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа. По его мнению, для предотвращения кризиса необходимо следить за артериальным давлением, уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и сахара в организме, также важно ознакомиться с семейным анамнезом.

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    Александра Лисица
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