Исторический парк в Махачкале проведет фестиваль забытых игр

В Махачкале 8 июля пройдет фестиваль забытых игр

В Махачкале 8 июля, в День семьи, любви и верности пройдет фестиваль забытых игр. Об этом сообщили в пресс-службе Исторического парка, передает издание «Лезги Газет».

«Это мероприятие будет наполнено ностальгией по ушедшему детству, гостям будет предложено сыграть в "Классики", "Утки-охотники", "Резиночки" и многие другие игры, на которых выросло целое поколение», — рассказали в пресс-службе.

На мероприятии помимо активностей гостей ждет чай из самовара. Фестиваль начнется в 17:00, а в течение дня гости смогут посещать залы Исторического парка.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в музее-заповеднике состоится ежегодный фестиваль «Летний день в Костенках», который в 2023 году посвятили теме казачества. Мероприятие пройдет в субботу, 8 июля. В музее откроется выставка из Краснодарского историко-археологического музея-заповедника «Кубанские казаки». Здесь гости смогут увидеть предметы народного быта кубанских казаков XIX и начала ХХ веков. Гостей также ждут казачьи песни в исполнении коллективов Хохольского района, лекция «Истоки воронежского казачества» и экскурсия «Костенки без палеолита».