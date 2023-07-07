Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:06, 7 июля 2023Моя страна

Исторический парк в Махачкале проведет фестиваль забытых игр

В Махачкале 8 июля пройдет фестиваль забытых игр

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

В Махачкале 8 июля, в День семьи, любви и верности пройдет фестиваль забытых игр. Об этом сообщили в пресс-службе Исторического парка, передает издание «Лезги Газет».

«Это мероприятие будет наполнено ностальгией по ушедшему детству, гостям будет предложено сыграть в "Классики", "Утки-охотники", "Резиночки" и многие другие игры, на которых выросло целое поколение», — рассказали в пресс-службе.

На мероприятии помимо активностей гостей ждет чай из самовара. Фестиваль начнется в 17:00, а в течение дня гости смогут посещать залы Исторического парка.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в музее-заповеднике состоится ежегодный фестиваль «Летний день в Костенках», который в 2023 году посвятили теме казачества. Мероприятие пройдет в субботу, 8 июля. В музее откроется выставка из Краснодарского историко-археологического музея-заповедника «Кубанские казаки». Здесь гости смогут увидеть предметы народного быта кубанских казаков XIX и начала ХХ веков. Гостей также ждут казачьи песни в исполнении коллективов Хохольского района, лекция «Истоки воронежского казачества» и экскурсия «Костенки без палеолита».

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД ФРГ отреагировала на планы передать Украине кассетные боеприпасы

    Венгрия выступила за вступление Швеции в НАТО при одном условии

    В России начали производить отечественные антиблокировочные системы для Lada

    В МОК оценили позицию Движения неприсоединения по допуску россиян к Играм-2024

    Швейцария задумала дать согласие на продажу танков Leopard 2 Германии

    В Кремле отреагировали на желание артистов награждать военных за подбитые танки

    Минобороны заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в ЛНР

    ФСБ задержала руководителя управления транспорта Пермского края за взятку

    Александр Васильев перечислил россиянам необходимые для отпуска вещи

    Вуайерист с камерой попал на видео в московском метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости