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10:23, 7 июля 2023Россия

Россиянка поставила соседского мальчика на колени и попала на видео

В Дагестане женщина поставила на колени соседского мальчика и попала на видео

В Дагестане женщина поставила соседского мальчика на колени и попала на видео. Запись с установленной в подъезде камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах женщина поднимается на лестничную площадку в сопровождении двоих детей, один из которых является ее сыном. Затем она подходит к одному из сидевших на лестничном пролете мальчиков и после короткого разговора стаскивает ребенка со ступеней.

Россиянка ставит ребенка напротив ее сына, после чего делает ему подсечку и заставляет мальчика опуститься на пол. «Садись на колени. Извиняйся», — приказывает она.

Сообщается, что таким образом женщина решила проучить ребенка, который обижал ее сына. Заявления в полицию от родителей мальчика пока не поступало.

Ранее в Краснодаре мужчина напал на ребенка с инвалидностью. На видеозаписи видно, как он налетает на мальчика и сбивает его с ног. Пострадавшего ребенка госпитализировали, его отец написал заявление в полицию.

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    Алан Босиков
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