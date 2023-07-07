Россиянка поставила соседского мальчика на колени и попала на видео

В Дагестане женщина поставила на колени соседского мальчика и попала на видео

В Дагестане женщина поставила соседского мальчика на колени и попала на видео. Запись с установленной в подъезде камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах женщина поднимается на лестничную площадку в сопровождении двоих детей, один из которых является ее сыном. Затем она подходит к одному из сидевших на лестничном пролете мальчиков и после короткого разговора стаскивает ребенка со ступеней.

Россиянка ставит ребенка напротив ее сына, после чего делает ему подсечку и заставляет мальчика опуститься на пол. «Садись на колени. Извиняйся», — приказывает она.

Сообщается, что таким образом женщина решила проучить ребенка, который обижал ее сына. Заявления в полицию от родителей мальчика пока не поступало.

Ранее в Краснодаре мужчина напал на ребенка с инвалидностью. На видеозаписи видно, как он налетает на мальчика и сбивает его с ног. Пострадавшего ребенка госпитализировали, его отец написал заявление в полицию.

