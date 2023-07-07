Легендарный рестлер Халк Хоган похудел на 18 килограммов и рассказал о диете

69-летний рестлер Халк Хоган сбросил 18 килограммов благодаря диете и отказу от алкоголя

Американский рестлер, актер и телеведущий Халк Хоган (настоящее имя — Терри Боллеа) полностью изменил образ жизни, отказался от алкоголя и сбросил 18 килограммов. Об отказе от вредных привычек и методе похудения он рассказал в интервью Men's Health.

69-летний Хоган отметил, что изменить ежедневные привычки его заставили многочисленные проблемы со здоровьем, хронические боли и последствия перенесенных операций. По его словам, за последние десять лет его оперировали 25 или 26 раз из-за полученных на ринге травм. «Я хотел одну операцию на спине, но их понадобилось десять. Еще оба колена нуждались в замене, были заменены оба бедра. Провели пару операций на лице из-за переломов орбитальной кости», — перечислил перенесенные хирургические вмешательства Хоган.

Легендарный рестлер признался, что еще недавно у него был слишком большой вес, который давил на его скелет и причинял боль. В конце концов он решил худеть и стал придерживаться диеты. Если раньше на завтрак рестлер съедал 12 яиц, две котлеты для гамбургера и овсяную кашу, обильно заправленную маслом, то теперь его первый прием пищи состоит из двух йогуртов, банана и кофе. На обед и ужин Хоган предпочитает стейк, курицу или сашими. По словам спортсмена, он похудел на 18 килограммов и весит около 120 килограммов, что для него является поразительным результатом, так как последний раз такой вес у него был в девятом классе.

Кроме того, Хоган отказался от употребления алкоголя, который, по его словам, плохо влиял на его деловую и личную жизнь. Ветеран рестлинга вспоминает, что раньше выпивал несколько бутылок спиртного каждый вечер вместо ужина. Теперь же, отказавшись от выпивки и беспорядочного питания, он утверждает, что чувствует себя намного лучше, чем 15 лет назад.

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