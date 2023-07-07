Венгрия пообещала одобрить вступление Швеции в НАТО при одном условии

Премьер Венгрии Орбан заявил о поддержке вступления Швеции в НАТО при контакте с Турцией

Будапешт подтверждает предыдущие заявления о поддержке вступления Швеции в НАТО при условии контактов с Турцией и остальными членами альянса по этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС

«Правительство Венгрии уже приняло решение по Швеции в НАТО, оно было положительным», — напомнил Орбан, добавив, что власти страны поддерживают взаимодействие для решения проблем с заявкой Швеции в альянс.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт одобрит членство Швеции в НАТО только после соответствующего шага Турции. «Венгрия не будет откладывать членство какой-либо страны», — пообещал министр, отметив, что в ближайшее время он «будет находиться в тесном и постоянном контакте со своими турецкими коллегами».

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Процесс вхождения Швеции в альянс был приостановлен.

