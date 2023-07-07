Hindustan Times: захват крылатой ракеты Storm Shadow стал большой победой российских сил

Индийское издание Hindustan Times оценило захват британской крылатой ракеты Storm Shadow российскими силами, назвав ситуацию большой победой последних.

В частности, беспокойство Великобритании вызвано тем, что ракету захватили частично неповрежденной. «Запад считает, что захваченная ракета может представлять для России значительную разведывательную ценность», — говорится в сюжете.

Отмечается, что данный случай не первый, когда западное оружие оказывает в руках российских военных. Как напомнили журналисты, в последние недели Россия захватила и уничтожила немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

О том, что российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения «Царских волков» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщалось ранее. Снаряд передали специалистам, которые изучат ее конструкцию и начинку.