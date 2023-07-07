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17:18, 7 июля 2023Ценности

Раскрыт правильный способ стирки джинсов

Супервайзер Холевич посоветовал замачивать джинсы в холодной воде с уксусом перед стиркой

Фото: Jason Leung / Unsplash

Эксперт по уборке и супервайзер компании Fantastic Service Петя Холевич раскрыл правильный способ стирки джинсов. Соответствующий комментарий публикует издание Express.co.uk.

Специалист рассказал, что упомянутый предмет гардероба склонен к выцветанию из-за многократной стирки. По его словам, сохранить внешний вид изделия помогут обычные продукты. Так, Холевич посоветовал замочить брюки в холодной воде, предварительно вывернув их и добавив в жидкость одну чашку уксуса и столовую ложку соли. «Затем оставьте их на 30-60 минут», — добавил он.

Помимо этого, собеседник издания уточнил, что данное действие необходимо повторять каждый раз перед очищением в стиральной машинке. Кроме того, как утверждает Холевич, продлить срок службы джинсам поможет сушка естественным путем. В заключение он порекомендовал избегать длительного пребывания на солнце, чтобы сберечь первоначальный цвет вещи.

В июне фанат панк-музыки с никнеймом @doomedfenix из Лос-Анджелеса, США, постирал джинсы впервые за семь лет и смутил пользователей сети результатом. На размещенных кадрах мужчина продемонстрировал джинсы, покрытые дырами, заплатами, металлическими заклепками и цепями. Затем он поместил их в ванну с водой, добавив моющее средство, и спустя 15 минут показал, что вода стала темно-коричневой.

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    Екатерина Ештокина
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