Анализ показал взимание комиссии за переводы всеми крупными банками

РИА Новости: все крупнейшие банки России взимают комиссии за переводы вне СБП

Все крупнейшие банки России взимают комиссии за переводы в другие банки вне Системы быстрых платежей (СБП). О таких выводах сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенный анализ.

Как стало известно, все системно значимые банки взимают комиссии за переводы за редким исключением. Так, в Сбербанке комиссия за перевод на карту в другой банк с дебетовой карты составит 1,5 процента от суммы перевода, но не менее 30 рублей, а с кредитной — 3 процента, минимум 390 рублей. В то же время ВТБ комиссия за перевод по номеру карты составляет 1,5 процента от суммы, минимум 50 рублей, по реквизитам на счет в другой банк — 0,5 процента от суммы, минимум 10 рублей. У Совкомбанка по номеру карты — 1 процент (не менее 50 рублей), с кредитной карты — 2,9 процента от суммы плюс 290 рублей за каждую операцию. В банке «Юникредит» комиссия за переводы по реквизитам составит 0,75 процента от суммы перевода, минимум 100 рублей.

В то же время в Газпромбанке за переводы в другой банк вне СБП клиент заплатит 1,5 процента (минимум 50 рублей). В Московском кредитном банке возможна комиссия, если будет превышен льготный лимит. В Тинькофф банке на карты других банков можно перевести без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Комиссии же в Райффайзенбанке за переводы по номеру счета составляют 0,75 процента от суммы, минимум 50 рублей. По номеру карты — 1,5 процента от суммы, не меньше 50 рублей. С кредитной карты — 3 процента от суммы перевода. В банке «Открытие» за переводы с карты на карту в другой банк нужно заплатить 1,25 процента (минимум — 30 рублей, максимум — 150 рублей), по реквизитам — 0 рублей за операции до 100 тысяч рублей в месяц, больше этой суммы — 0,5 процента, минимум 10 рублей, максимум 1000 рублей.

Наконец, комиссия в Россельхозбанке составляет 1,5 процента от суммы перевода, минимум 50 рублей. В Промсвязьбанке клиент заплатит за перевод на карту другого банка 1,5 процента от суммы (минимум 30 рублей). У Альфа-банка комиссия по реквизитам — 99 рублей, при этом комиссии за переводы с кредитной карты по номеру карты и номеру телефона составляют 5,9 процента плюс 150 рублей. При переводе с карты Росбанка на карту другого банка комиссия составит 1,75 процента, минимальный размер — 49 рублей.

3 июля директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что многие российские банки поддержали инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов граждан самим себе. Глава департамента рассказала, что в основном диалог участников рынка идет вокруг суммы порога.

Оценивая последствия отмены банками комиссии за переводы, экономист Татьяна Рычкова в беседе с «Лентой.ру» высказала мнение, что это спровоцирует значительное снижение финансового результата банка. Кроме того, этот шаг может повысить риски мошенничества.