Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:31, 7 июля 2023Россия

Российский военный женился в военном госпитале имени Бурденко

Минобороны: участник СВО женился в филиале госпиталя имени Бурденко в Подмосковье

Фото: Unsplash

Представители ЗАГС провели выездную церемонию бракосочетания в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко для военнослужащего-участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что участник спецоперации, находящийся на лечении и медицинской реабилитации, женился в филиале госпиталя имени Бурденко в Подмосковье. Девушка военного, узнав о его ранении, прибыла в Москву, где они вместе подали заявление в ЗАГС. Документ рассмотрели в особом порядке.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

В числе приглашенных гостей были сослуживцы, врачебно-сестринский персонал и руководство госпиталя. Во время церемонии были соблюдены требования российского законодательства, а под свадебный марш Мендельсона молодоженам вручили свидетельство о регистрации брака.

В июле 2022 года Минобороны России сообщило о первой свадьбе участника спецоперации в госпитале. Она состоялась в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow. Операция по эвакуации трофея длилась два дня под артобстрелом

    В Польше призвали запретить ввоз замороженной малины с Украины

    Стало известно о рекордной нехватке кадров на российских предприятиях

    Российские военные уничтожили американский бронетранспортер ВСУ

    Российский военный женился в военном госпитале имени Бурденко

    Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ

    Группа украинских бойцов уничтожена на краснолиманском направлении

    Российские штурмовики разгромили превосходящие силы ВСУ

    Российская авиация ударила по позициям ВСУ в районе Клещеевки

    Обвиняемого в терактах украинского пилота этапировали в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости