Российский военный женился в военном госпитале имени Бурденко

Минобороны: участник СВО женился в филиале госпиталя имени Бурденко в Подмосковье

Представители ЗАГС провели выездную церемонию бракосочетания в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко для военнослужащего-участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что участник спецоперации, находящийся на лечении и медицинской реабилитации, женился в филиале госпиталя имени Бурденко в Подмосковье. Девушка военного, узнав о его ранении, прибыла в Москву, где они вместе подали заявление в ЗАГС. Документ рассмотрели в особом порядке.

В числе приглашенных гостей были сослуживцы, врачебно-сестринский персонал и руководство госпиталя. Во время церемонии были соблюдены требования российского законодательства, а под свадебный марш Мендельсона молодоженам вручили свидетельство о регистрации брака.

В июле 2022 года Минобороны России сообщило о первой свадьбе участника спецоперации в госпитале. Она состоялась в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.