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Минобороны России сообщило о первой свадьбе участника спецоперации в госпитале

Минобороны России: раненый участник спецоперации женился в госпитале имени Вишневского

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Раненый участник спецоперации на Украине и его девушка поженились в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского российского Минобороны, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В лечебном учреждении впервые прошла выездная свадебная церемония. В министерстве сообщили, что девушка российского военнослужащего приехала в Москву, узнав о том, что ее возлюбленный получил ранение. В столице будущие молодожены подали заявление в органы ЗАГС, которое было рассмотрено в особом порядке.

Свадьба прошла на территории госпиталя. На торжестве присутствовали «боевые товарищи, врачебно-сестринский персонал и руководство госпиталя».

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Жених рассказал, что хочет продолжить службу в Вооруженных силах России (ВС РФ). Ему предстоит освоить новую специальность, что можно сделать на специальных курсах в реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя Вишневского. Затем молодой человек вместе с супругой сможет поехать на новое место службы и приступить к выполнению обязанностей.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин.

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Марина Совина
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