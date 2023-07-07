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09:42, 7 июля 2023Спорт

«Ливерпуль» захотел купить Мбаппе

El Chiringuito TV: «Ливерпуль» готов купить Мбаппе за 200 миллионов евро

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» захотел купить нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщает El Chiringuito TV.

По информации источников, близких к ситуации, англичане готовы заплатить за этот трансфер 200 миллионов евро. Отмечается, что англичане быстро продвигаются в переговорах — предложение уже лежит на столе у руководства ПСЖ.

25 июня стало известно, что ПСЖ запрашивает за Мбаппе 250+50 миллионов евро. Мадридский «Реал» заявил о готовности заплатить за форварда максимум 200+20 миллионов.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.

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    Андрей Стрельцов
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