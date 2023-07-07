Банду карманников задержали за кражи в российском метро

В Петербурге задержали банду карманников, промышлявшую кражами в метро и автобусах

В Санкт-Петербурге задержали четырех выходцев с Закавказья от 43 до 64 лет по подозрению в кражах у пассажиров метро и автобусов. Об этом в пятницу, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По версии полицейских, банду организовал 51-летний мужчина и привлек в нее еще троих человек, неоднократно судимых за кражи. С 2022 года они вели охоту на дорогие телефоны в Центральном и Адмиралтейском районах города. Членам банды удалось совершить как минимум восемь таких хищений, добычу с которых они потом продавали на вещевом рынке. Преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Во время обысков у мужчин были обнаружены не принадлежащие им телефоны, деньги и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража, совершенная организованной группой») УК РФ. Свою вину часть из задержанных признала.

Ранее сообщалось, что в Петербурге гость связал женщину поясом от кимоно и ограбил ее на 200 тысяч рублей.