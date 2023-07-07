Более 80 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане

Более 80 человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в Милане

Более 80 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане. Об этом сообщает телеканал RaiNews.

Как стало известно, возгорание возникло около 01:20 по местному времени. На данный момент пожарные продолжают тушить огонь. В результате произошедшего шесть человек погибли. О причинах пожара на данный момент не сообщается.

21 июня взрыв прозвучал в здании частной американской школы моды и дизайна Paris American Academy на улице Сен-Жак в Париже. После хлопка в строении начался сильный пожар, перекинувшийся на соседние дома. Впоследствии здание обрушилось. В результате пострадали 37 человек.