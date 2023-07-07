У Крымского моста снова образовалась пробка

«Главный мост»: у Крымского моста со стороны полуострова образовался затор на 260 машин

У Крымского моста вновь образовалась пробка. Об этом говорится в Telegram-канале «Главный мост», созданном специально для оповещения о проблемах на этом участке дороги.

Затор возник со стороны Крымского полуострова. Отмечается, что в очереди ждут около 260 машин, а время ожидания может составить около часа. При этом со стороны Краснодарского края пробки нет.

В начале июля образовалась автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. Власти заявляли, что затор на дороге появился из-за досмотра транспортных средств при въезде на мост.

К 3 июля пробка достигала 13 километров. Президент России Владимир Путин поручил решить проблему, максимально задействовав паромные переправы. Позже, 5 июля, власти заявили, что пробка на Крымском мосту со стороны Кубани ликвидирована.