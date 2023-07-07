Экс-посол обвинил США в медленном оказании помощи Украине

Экс-посол США в РФ Салливан: Вашингтон недостаточно быстро оказывает ВСУ военную помощь

Бывший посол США в Москве Джон Салливан прокомментировал поставки военной помощи Вашингтона Украине. Об этом он высказался в беседе с изданием The Washington Post.

Салливан обвинил США в медленной помощи Украине и подчеркнул, что Вашингтон недостаточно быстро оказывает поддержку Вооруженным силам страны (ВСУ).

«Я считаю, что факты говорят сами за себя: есть целый ряд различных систем вооружений, которые мы изначально отказывались поставлять, а в конце концов союзники и Украина убедили нас сделать это. Сделай мы это быстрее, Украина сейчас находилась бы в лучшей позиции при проведении контрнаступления этим летом», — подчеркнул он.

В том же интервью Салливан оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине. Он посчитал такой сценарий развития событий маловероятным. По мнению экс-посла, подобные действия со стороны Москвы станут иррациональными.