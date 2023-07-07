Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 7 июля 2023Мир

Экс-посол обвинил США в медленном оказании помощи Украине

Экс-посол США в РФ Салливан: Вашингтон недостаточно быстро оказывает ВСУ военную помощь
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший посол США в Москве Джон Салливан прокомментировал поставки военной помощи Вашингтона Украине. Об этом он высказался в беседе с изданием The Washington Post.

Салливан обвинил США в медленной помощи Украине и подчеркнул, что Вашингтон недостаточно быстро оказывает поддержку Вооруженным силам страны (ВСУ).

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

«Я считаю, что факты говорят сами за себя: есть целый ряд различных систем вооружений, которые мы изначально отказывались поставлять, а в конце концов союзники и Украина убедили нас сделать это. Сделай мы это быстрее, Украина сейчас находилась бы в лучшей позиции при проведении контрнаступления этим летом», — подчеркнул он.

В том же интервью Салливан оценил вероятность применения ядерного оружия на Украине. Он посчитал такой сценарий развития событий маловероятным. По мнению экс-посла, подобные действия со стороны Москвы станут иррациональными.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили вероятность применения ядерного оружия на Украине

    Новый российский беспилотник применили в зоне спецоперации

    Американский профессор назвал цель визита Байдена в Великобританию

    Экс-посол обвинил США в медленном оказании помощи Украине

    Пушков высказался о последствиях проживания украинских беженцев в Европе

    В России спрогнозировали курс доллара

    Телезвезда показала результат похудения на 18 килограммов снимком в купальнике

    Президент Бразилии отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером сборной

    В Турции мужчина камнем снес многоэтажный дом

    В Совфеде порассуждали о возможных причинах изменения политики Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости