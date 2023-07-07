В ДНР рассказали о вернувшихся из плена участниках СВО

Омбудсмен Морозова заявила, что шесть из вернувшихся из плена участников СВО — из ДНР

В числе вернувшихся из плена участников специальной военной операции (СВО) оказались шестеро бойцов из Донецкой Народной Республики (ДНР), которые были призваны на фронт в ходе мобилизации. Об этом рассказала в Telegram омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Все освобожденные – мужчины в возрасте от 32 до 48 лет. В плен попали в мае-июне текущего года. И, к счастью, в результате напряженного переговорного процесса их удалось освободить из киевских застенок достаточно быстро», — уточнила она.