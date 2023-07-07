Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:19, 7 июля 2023Бывший СССР

Новый российский беспилотник применили в зоне спецоперации

Новый российский дрон-камикадзе «Овод» успешно применили в зоне СВО в сумерках

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Новый российский беспилотник «Овод» успешно применили в зоне специальной военной операции (СВО) в сумеречное время суток. Об этом сообщил офицер группировки войск «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ), передает РИА Новости.

Как рассказал военный, дрон-камикадзе залетел на три километра вглубь территории противника. Аппарат, оснащенный боевой частью ОГ7 В, нанес удар по заранее разведанной цели. Для объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором. «Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена», — добавил он.

В конце июня «Овод» успешно применили в рамках специальной военной операции (СВО) под Авдеевкой. Беспилотник испытали 21 июня под Донецком. Грузоподъемность «Овода» составляет четыре килограмма.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили вероятность применения ядерного оружия на Украине

    Цукербергу пригрозили судом за запуск аналога Twitter

    Новый российский беспилотник применили в зоне спецоперации

    Американский профессор назвал цель визита Байдена в Великобританию

    Экс-посол обвинил США в медленном оказании помощи Украине

    Пушков высказался о последствиях проживания украинских беженцев в Европе

    В России спрогнозировали курс доллара

    Телезвезда показала результат похудения на 18 килограммов снимком в купальнике

    Президент Бразилии отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером сборной

    В Турции мужчина камнем снес многоэтажный дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости