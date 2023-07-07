Новый российский беспилотник применили в зоне спецоперации

Новый российский дрон-камикадзе «Овод» успешно применили в зоне СВО в сумерках

Новый российский беспилотник «Овод» успешно применили в зоне специальной военной операции (СВО) в сумеречное время суток. Об этом сообщил офицер группировки войск «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ), передает РИА Новости.

Как рассказал военный, дрон-камикадзе залетел на три километра вглубь территории противника. Аппарат, оснащенный боевой частью ОГ7 В, нанес удар по заранее разведанной цели. Для объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором. «Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена», — добавил он.

В конце июня «Овод» успешно применили в рамках специальной военной операции (СВО) под Авдеевкой. Беспилотник испытали 21 июня под Донецком. Грузоподъемность «Овода» составляет четыре килограмма.