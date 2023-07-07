Назван опасный источник грязи и плесени в спальне

Эксперт по качеству воздуха Рубино: подушка может содержать до миллиона клещей и бактерий

Эксперты по уборке рекомендовали стирать подушки для сна каждые три-шесть месяцев, поскольку они являются опасными источниками грязи и плесени. Способы содержать спальню в чистоте назвали эксперт по качеству воздуха Майкл Рубино и ведущая подкаста «Спросите уборщика» Анджела Браун в интервью Newsweek.

Рубино рассказал, что в обычной подушке могут обитать споры плесени, до миллиона клещей, а также микотоксины, которые вызывают аллергию и другие неприятные реакции организма. Кроме того, по его словам, из-за соприкосновения с кожей и попадания слюны в подушке часто размножаются бактерии. «Для роста плесени необходимы две основные вещи: пища и влага. Материал подушек, клетки кожи и другие органические вещества являются хорошей питательной средой. Что касается влажности, то пот, слюна, пролитые жидкости создают идеальные условия для размножения плесени», — предупредил эксперт по качеству воздуха.

Анджела Браун добавила, что сменная наволочка на время защищает подушку от вредоносных для человека организмов, однако чтобы содержать предмет для сна в чистоте, его следует стирать один раз в три-шесть месяцев. По ее словам, пуховые, перьевые и синтетические подушки можно стирать в машине в холодной или теплой воде. Подушки с эффектом памяти она рекомендовала промывать мыльным раствором с помощью губки из микрофибры. После этого подушку следует аккуратно отжать и просушить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Если в подушке появилась плесень, специалистка по уборке посоветовала избавиться от нее.

Ранее фанатка уборки, американская блогерша Ханна Франклин подсказала, как содержать дом в чистоте без лишних усилий. Она посоветовала каждое утро застилать постель и всегда держать пылесос заряженным.