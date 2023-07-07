Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:58, 7 июля 2023Силовые структуры

Стала известна личность купившей алкоголь отравившимся подросткам россиянки

На Урале полиция установила личность девушки, купившей алкоголь отравившимся подросткам

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Свердловской области полицейские установили личность девушки, купившей алкогольные напитки десятерым подросткам, которые впоследствии отравились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

20-летняя россиянка по имени Екатерина купила знакомым школьникам 27 бутылок пива, три бутылки водки, а также по одной бутылке ликера и коньяка. При этом из закуски на компанию была лишь одна пачка печенья.

Ранее стало известно, что 6 июля компания подростков 13-14 лет отправилась отдыхать на берег пруда в поселке Пильная и отравилась алкоголем. «Алкоголь был нормальный, не паленый. Но они взяли кроме пива еще водки и коньяка. Смешали, перебрали дозу, и поэтому им стало плохо», — рассказал один из местных жителей.

Из-за отравления десятерых школьников госпитализировали, у семи из них в биологических жидкостях обнаружили этанол в различной концентрации. В данный момент восьмерых уже выписали из больницы, двое остаются на лечении.

В отношении родителей школьников могут возбудить административные дела о ненадлежащем воспитании. Девушке, которая приобрела спиртное, грозит административное дело о вовлечение детей в употребление алкоголя.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Шарапов
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

    Джареда Лето заметили на отдыхе с 26-летней моделью

    Собака сразилась с самым опасным медведем в мире и спасла хозяина

    Легендарный рестлер Халк Хоган похудел на 18 килограммов и рассказал о диете

    На Украине потребовали от НАТО обозначить срок приглашения страны в альянс

    Видео с ценами на шезлонги на пляже Сочи возмутило россиян

    Столтенбергу предрекли «последствия» из-за его слов о пути Украины в НАТО

    Россиян призвали закапывать деньги в землю

    В российской соцсети запустят уникальный проект

    Украина оценила рост экономики в конце года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости