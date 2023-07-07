Стала известна личность купившей алкоголь отравившимся подросткам россиянки

На Урале полиция установила личность девушки, купившей алкоголь отравившимся подросткам

В Свердловской области полицейские установили личность девушки, купившей алкогольные напитки десятерым подросткам, которые впоследствии отравились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

20-летняя россиянка по имени Екатерина купила знакомым школьникам 27 бутылок пива, три бутылки водки, а также по одной бутылке ликера и коньяка. При этом из закуски на компанию была лишь одна пачка печенья.

Ранее стало известно, что 6 июля компания подростков 13-14 лет отправилась отдыхать на берег пруда в поселке Пильная и отравилась алкоголем. «Алкоголь был нормальный, не паленый. Но они взяли кроме пива еще водки и коньяка. Смешали, перебрали дозу, и поэтому им стало плохо», — рассказал один из местных жителей.

Из-за отравления десятерых школьников госпитализировали, у семи из них в биологических жидкостях обнаружили этанол в различной концентрации. В данный момент восьмерых уже выписали из больницы, двое остаются на лечении.

В отношении родителей школьников могут возбудить административные дела о ненадлежащем воспитании. Девушке, которая приобрела спиртное, грозит административное дело о вовлечение детей в употребление алкоголя.