Марочко обвинил командование ВСУ в росте потерь на участке Соледар-Артемовск

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко обвинил командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в возросших потерях Киева на участке Соледар-Артемовск. Его цитирует РИА Новости.

«На участке Соледар-Артемовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь. Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования. Практически во всех боевых распоряжениях при постановке задач, расчет сил и средств не соответствует оперативной обстановке», — рассказал Марочко.

Кроме того, украинские офицеры, утверждает он, умышленно занижают роль инженерных и фортификационных сооружений российских сил. Из-за такой необъективной оценки и умышленного пренебрежения данными Киев и несет большие потери, уверен подполковник НМ ЛНР в отставке.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ укрепляют тыл на купянском и краснолиманском направлениях. Он также отметил, что Киев распределяет свои силы таким образом, чтобы при нанесении огневого поражения потери в личном составе и технике были минимальными.