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08:44, 7 июля 2023Россия

В Совфеде прокомментировали противостояние Маска и Цукерберга

Пушков заявил о брошенном Цукербергом вызове Илону Маску

Фото: Federation Council of Russia / Flickr.com / Global Look Press

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал противостояние американских миллиардеров владельца Twitter Илона Маска и главы корпорации Meta (запрещенная в России экстремистская организация) Марка Цукерберга. Свое мнение он написал в своем Telegram-канале.

«Цукерберг с его замахом на установление глобальной сетевой диктатуры, построенной на либеральной догме, бросает вызов Илону Маску, который трансформирует Твиттер на нелиберальных началах», — говорится в сообщении.

6 июля в магазине приложений App Store стало доступно приложение Threads, анонсированное корпорацией Meta в качестве аналога Twitter. За час после запуска сервис скачали 10 миллионов пользователей. Позднее стало известно, что сервис микроблогов пригрозил Цукербергу судом, обвинив в незаконном присвоении коммерческих секретов и использовании интеллектуальной собственности компании при запуске приложения Threads.

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    Марина Совина
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