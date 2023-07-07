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01:37, 7 июля 2023Мир

Цукербергу пригрозили судом за запуск аналога Twitter

Semafor: Twitter пригрозил судом Цукербергу из-за запуска приложения Threads

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Компания Twitter обвинила корпорацию Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) в незаконном присвоении коммерческих секретов и использовании интеллектуальной собственности компании при запуске приложения Threads. Об этом сообщает портал Semafor.

Представляющий интересы платформы микроблогов юрист Алекс Спиро направил главе корпорации Марку Цукербергу соответствующее письмо. В нем он отметил, что Meta наняла десятки сотрудников Twitter во время массового сокращения в компании после ее приобретения американским миллиардером Илоном Маском. Правозащитник подчеркнул, что данные сотрудники обладали информацией, представляющей коммерческую тайну. В документе отмечается, что Twitter оставляет за собой право обратиться в суд.

Приложение Threads стало доступно 6 июля. Приложение работает на базе Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ожидается, что оно станет аналогом сервиса микроблогов.

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    Марина Совина
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