На украинских АЭС провели ротацию экспертов МАГАТЭ

На трех украинских АЭС провели ротацию экспертов мониторинговых миссий МАГАТЭ

На трех украинских атомных электростанциях (АЭС) провели ротацию экспертов мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщила пресс-служба государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Речь идет о Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Отмечается, что на обособленных подразделениях станций «были успешно проведены ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии». Как уточняется, на каждой из станций начали работу девятые группы экспертов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности экспертов МАГАТЭ контролировать обстановку на Запорожской АЭС (ЗАЭС). По его словам, на ЗАЭС находятся четыре представителя агентства. «Там такая территория большая. Четыре человека, если даже они честные, не смогут проконтролировать ничего», — сказал политик.