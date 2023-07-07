Звезды российского футбола сыграли на руднике в Норильске

Сычев, Павлюченко, Билялетдинов, Широков и Гасилин использовали вместо ворот БЕЛАЗы

Бронзовые призеры чемпионата Европы по футболу 2008 года сыграли в мяч на руднике «Медвежий ручей» в Норильске с членами клуба 2Drots, используя БЕЛАЗы вместо ворот, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

«Это исполнение мечты из детства, когда мы видели на картинках эти БЕЛАЗы. А теперь получилось их вживую увидеть, посидеть в кабине», — описал свои эмоции звезда «Локомотива» Дмитрий Сычев.

Он вспомнил, как ему еще ребенком приходилось играть с друзьями в самых неподходящих для этого местах, нарываясь на неприятности со стороны взрослых за разбитые стекла. Однако пинать мяч прямо на том месте, где ведутся горные разработки ни Сычеву, ни сопровождавшим его Павлу Павлюченко, Динияру Билялетдинову, Роману Широкову и победителю юношеского чемпионата Европы Алексею Гасилину еще не приходилось.

Автором идеи поиграть на руднике стал спортсмен и блогер Виктор Павленко. Его поддержали в компании «Норникель». Сотрудники рудника предоставили самосвалы, приостановили работу и обеспечили безопасность на том участке, где проходила игра. Взамен они получили автографы от футбольных звезд.

«Как только появился мяч у Павлюченко с Сычевым глаза загорелись. Сразу начали чеканить, пасоваться, — рассказал Павленко. — Там был грунт, камни, а они еще в специальной рабочей одежде и обуви — пробили смешные, курьезные голы».

Призеры Евро-2008 и другие известные игроки прилетели на Таймыр для участия в футбольном фестивале, приуроченном к празднованию 70-летия Норильска, Дня основания Норникеля и Дня металлурга.

Ранее, 28 мая, Норильск посетили баскетболисты ЦСКА, чтобы сыграть товарищеский матч с металлургами. Игра завершилась с ничейным счетом — 109:109.

1 апреля на Таймыре прошел традиционный благотворительный хоккейный матч с участием команды «Легенды хоккея», в составе которой были Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и другие прославленные игроки. Они встретились с норильской сборной представителей любительской Ночной хоккейной лиги и победили со счетом 9:8. По итогам матча было объявлено о создании в Норильске профессиональной хоккейной команды.