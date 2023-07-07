Видео с ценами на шезлонги на пляже Сочи возмутило россиян

«Кубань 23 Краснодар»: отдых на пляже отеля Сочи стоит от двух тысяч рублей

В сети появилось видео с ценами на отдых на пляже отеля Radisson в Сочи. Ролик опубликован в Telegram-канале «Кубань 23 Краснодар».

На размещенных в сети кадрах видно, что посещение пляжа стоит от двух тысяч рублей. При этом отдых с шезлонгом обойдется в 2,9 тысячи рублей. «Полежать на песочке две тысячи рублей стоит? Сочи снова удивил туристов. Что за богачи тут лежат», — удивляется автор видео под ником kesttravel.

Высокая стоимость отдыха на пляже популярного отеля возмутила россиян. «Это с какой радости платно-то? Под шезлонг — да, за денюжку, а на песке никто не в праве денег брать», — написал один из комментаторов. «Простота хуже воровства», — добавил другой.

Некоторые подписчики Telegram-канала портала TourDom «Крыша ТурДома», где также было опубликовано видео, отметили: «Это фильтр от деревенских. Чтоб их было поменьше. А для гостей отеля все уже включено в стоимость. На самом деле действенная мера. Даже при полной загрузке в разгар сезона нет перенаселения».

В сообщении на сайте портала отмечается, что пляж принадлежит отелю, но попасть туда могут не только его постояльцы, но и другие гости курорта.

Ранее переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео и описали фразой «закончились даже стоячие места». На кадрах, распространенных в сети, видно, что на пляжи Анапы пришли толпы отдыхающих. Все лежачие места заняты, поэтому туристам приходится загорать под раскаленным солнцем, стоя в воде.