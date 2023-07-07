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22:33, 7 июля 2023Забота о себе

Сексолог назвала главный признак «мягкой измены» партнеру в соцсетях

Сексолог Макниколс: «мягкие измены» в соцсетях пробуждают у партнера чувство неуверенности

Фото: Miquel Parera / Unsplash

«Мягкие измены» в социальных сетях — тайное общение или секретные подписки на откровенные аккаунты — выдают себя тем, как начинает реагировать партнер изменяющего, говорит сексолог Николь Макниколс. Главный признак измен в соцсетях она назвала в беседе с Metro.

По мнению Макниколс, с развитием технологий феномен «мягкой измены» будет только расти. «Это не просто лайк вашего партнера случайной модели. "Мягкие измены" пробуждают необъяснимое чувство неуверенности», — объяснила она.

Виртуальному изменщику стоит признаться себе в том, что его действия и наличие тайной жизни заставляют партнера подозревать предательство и сомневаться в собственной адекватности, добавила коуч по отношениям Ниа Уильямс. Она предложила любителям «мягких измен» задаться вопросом, чего им не хватает в общении с партнером, а позже вызвать его на честный разговор. «Поговорите с партнером искренне, озвучьте свои потребности, выставьте границы, вместе ищите компромиссы, соответствующие вашим общим ценностям», — порекомендовала она.

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    Александра Лисица
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